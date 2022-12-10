Световые инсталляции появились в кварталах Студеном и церкви Трёх Святителей Общество

Инсталляции от dreamlaser теперь есть не только на башнях и стене Нижегородского кремля, но и в кварталах - Студеном и церкви Трёх Святителей.

Как заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин, в инсталляциях - история, образы прошлых столетий.

По словам губернатора, увидеть это своими глазами можно до 5 января с 16:00 до 21:00 на 14 доме на Студеной и на 17 доме на Короленко (необходима предварительная регистрация на сайте Заповедных кварталов).

Ранее сообщалось, что фасад Дмитриевской башни Нижегородского кремля стал своеобразным экраном для новогоднего аудиовизуального представления.

На внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, представлены сюжеты преображения главного украшения каждого дома - новогодней ёлки, на внутреннем - удивительная история о путешествии Крольчонка – символа наступающего года.