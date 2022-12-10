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Бизнес

Нижегородскому бизнесу стало проще получить отсрочку по уплате налогов

03 января 2023 10:05  [77] Бизнес

Нижегородскому бизнесу с января 2023 года стало проще получить отсрочку по уплате налогов благодаря введению Единого налогового счета (ЕНС). Об этом сообщает ФНС РФ.

Налогоплательщику достаточно направить соответствующее заявление и пакет документов через личный кабинет или по телекоммуникационным каналам связи. Налоговый орган примет решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) в течение 10 рабочих дней.

Если возникнет необходимость уточнения представленных данных, налоговый орган может продлить срок рассмотрения заявления на 20 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

С введением ЕНС изменился и порядок представления обеспечения. Теперь залог, поручительство или банковскую гарантию можно представить в течение 30 дней после вынесения налоговой службой решения о предоставлении отсрочки (рассрочки). По старым правилам такие документы предоставлялись вместе с заявлением на предоставление отсрочки (рассрочки). Кроме того, больше к заявлению не требуется прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами.

Для заявителей-юридических лиц с 1 января отменены требования к наличию чистых активов у организации в размере, превышающем запрашиваемую к отсрочке (рассрочке) сумму.

Также особенности ведения Единого налогового счета позволят получать отсрочку (рассрочку) по уплате задолженности по налогам, уплачиваемым налоговыми агентами.

 

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Теги:
бизнес Налоги
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