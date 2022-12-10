"ЁЛКА 2.0": в Нижегородской области стартовала экологическая акция по правильной утилизации живых новогодних деревьев Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области стартовала уже ставшая традиционной экологическая акция по правильной утилизации живых новогодних деревьев. Акция "ЁЛКА 2.0" проходит по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия".

В Нижнем Новгороде и городских округах области, присоединившихся к акции, установлены специальные контейнеры для сбора хвойных деревьев. Адреса пунктов сбора можно узнать на сайте Нижегородского регионального отделения "Единой России".

Все собранные деревья будут переработаны в щепу и переданы в Центр реабилитации лошадей в Богородском районе.

Как отметила заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, сдавая новогодние ели в переработку, нижегородцы могут принести двойную пользу.

"Многие семьи не представляют Новый год без нарядной красивой новогодней ели. И следуя традициям, наряжают настоящую живую елку. Но когда праздники заканчиваются, возникает вопрос, что с ней делать дальше, как правильно утилизировать, не нанося вред окружающей среде? Ведь отправленное на свалку дерево в течение долгого времени будет выделять вредный углекислый газ. Для решения этой проблемы мы третий год проводим акцию "ЁЛКА 2.0". Отдавая елочку на переработку, вы не только бережете окружающую среду, но и даете новогодней красавице возможность еще раз принести пользу. Все собранные деревья будут измельчены в щепу, которую мы, как и в предыдущие годы, отвезем в центр реабилитации лошадей. Там содержаться лошади, которые уже отслужили свой трудовой стаж или по какой-то причине остались без хозяев. Опилки в центре используют для теплой подстилки в вольерах. Приглашаю нижегородцев присоединиться к доброму делу и принять участие в акции "ЁЛКА 2.0", - сказала Ольга Щетинина.

Сдать ели, пихты, сосны можно в специализированных точках с 3 по 25 января. Перед этим необходимо снять с дерева все украшения и мишуру.

Напомним, в Нижегородской области впервые экологическая акция "ЁЛКА 2.0" была запущена в январе 2021 года. Если в первый год было собрано почти 500 елей, то в прошлом – после новогодних праздников жители сдали на правильную утилизацию более 1000 деревьев.

Справка

Эксперты отмечают, что выбрасывать живые елки вместе с другим мусором нельзя. Попадая на полигоны, деревья не смогут разложиться естественным путем, потому что будут перемешаны и утрамбованы с другими отходами. В условиях свалки органические отходы выделяют метан и другие вредные газы, смешанный мусор отравляет воздух, почву и грунтовые воды. Например, двухметровая елка, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу около 16 кг углекислого газа.

Кроме того, елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, которые запрещено выбрасывать в общий контейнер твердых бытовых отходов.