Коммунальные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия сильного снегопада Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода устраняют последствия сильного снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, перед началом снегопада прошла просыпка дорог противогололедными материалами, затем началась прочистка дорог, формирование снежных валов, а на сегодня запланированы основные работы по вывозу снега. Особое внимание уделяется очистке основных дорог, тротуаров, остановочных павильонов и общественных пространств.

В Нижегородском районе сегодня снег будет вывозиться с улиц Горького, Короленко, Минина, Студеной, Рождественской, Зеленского съезда, Почаинской и других.



В Сормовском районе в ночь на 4 января снег вывозился с участков дорог на улицах Лунской, Новосельской, Бутырской, Большой Починковской, Гаугеля. Также ночью рабочие чистили парковки на ул. Светлоярской. Сегодня вывоз снега запланирован с улиц Вождей революции, Островского, Федосеенко, а также в Центре Сормова.



В Приокском районе идет вывоз снега на улице Пятигорской, на проспекте Гагарина и на дороге к районному военкомату.



В Канавинском районе обработка противогололедными материалами и уборка снега проходит на улицах Коммунистической, Сергея Акимова, Бетанкура, Советской, Стрелке, площади Революции, Московском и Комсомольском шоссе. Также обрабатываются пешеходные дорожки в сквере по улице Есенина, в сквере Канавинский, в сквере у ДК им Ленина, в сквере по Ярмарочному проезду, в сквере Чкалова, в сквере Григорьева, Мещерском озере.



В Московском районе проводится прометание и просыпка тротуаров и дорог по проспекту Героев. Автопоезда подметают проезжую часть основных магистралей: Сормовское шоссе, проспект Героев, ул. 50-летия Победы", - сообщил глава района. На Сормовском шоссе вывезли снег с остановочных карманов и островков безопасности. Днем продолжится очистка и вывоз снега с улиц Куйбышева, Мечникова, Московского шоссе, ул. Красные Зори. Ведётся очистка прибордюрной полосы на Сормовском шоссе.

В Автозаводском районе расчищают подходы к остановочным павильонам на Южном шоссе, ул. Лескова, Краснодонцев, Строкина, Аркадия Гайдара, Веденяпина, Рельсовая, Безводная, пр. Ленина, Ильича, Кирова и др. Расчистка подходов к пешеходным переходам выполняется на ул.Юлиуса Фучика, пр. Молодежный и др. На ул.Дьяконова и Советской Армии техника задействована на расчистке пешеходных тротуаров.



В Советском районе ночью очищали от снега улицы Богородского, Бекетова, Шишкова, Нартова. Сейчас работы проходят на улицах Бориса Панина, Ижорской, Республиканской, Тунгусской и пл.Лядова.



В Ленинском районе в ночь с 3 на 4 января вывозили снег с проспекта Ленина, Комсомольской площади, улиц Порт-Артурской и Дачной. Сегодня работы продолжатся на главной и второстепенной дороге проспекта Ленина, на улице Новикова-Прибоя и Комсомольском шоссе. Расчистка с раннего утра велась на внутридомовых проездах на проспекте Ленина, улиц Радио, Героя Чугунова, Порядковой и других территориях.

Ранее сообщалось, что морозы до -25 прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни.