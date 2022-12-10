Глава нижегородского минздрава предупредил жителей региона о риске обморожений в связи с надвигающимися морозами Общество

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил жителей региона о риске обморожений в связи с надвигающимися морозами, сообщает "НТА-Приволжье".

В частности, в своем telegram-канале глава нижегородского Минздрава напомнил, что в регионе и центральной части России ожидаются аномальные морозы, в связи с чем существенно возрастает риск переохлаждений и обморожений.

Он отметил, что обморожение - это та же травма, только холодовая, и определить ее просто – "до согревания организма кожа в месте обморожения становится бледной, с синюшным оттенком". Кроме того, перестают двигаться конечности - "каменеют".

Давид Мелик-Гусейнов отметил также, что даже после согревания "пораженный участок становится болезненным, развивается отек".

Оказывая первую помощь пострадавшему нужно перевести его в теплое место, постепенно согревая пораженную конечность. Можно пить сладкий горячий чай, но ни в коем случае нельзя ни алкоголь, и ни кофе. В случае появления волдырей вызвать скорую или же самим доставить пострадавшего в больницу.

"Нельзя согреваться на морозе алкоголем. Это распространенная ошибка. Также нельзя интенсивно растирать обмороженные участки. Не следует носить на морозе слишком тесную одежду и обувь", - добавил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, обращаясь к жителям региона.