Наталья Назарова исполнила новогодние желания трёх юных нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

Депутат фракции "Единой России" в Государственной Думе Наталья Назарова исполнила новогодние мечты детей из Нижегородской области, которые они отправили на всероссийскую "Ёлку желаний".

Парламентарий побывала в гостях у юного участника благотворительной акции Никиты Деулина. Его семья живет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Никите 6 лет, он увлекается танцами, рисованием, собирает машинки, любит смотреть мультфильмы, с радостью играет с младшим братом.

Как рассказала мама Никиты, сын часто включает музыку и танцует. Поэтому одним из его желаний была "умная колонка", чтобы слушать различные мелодии и песни и танцевать под них.

"Увидели в новостях, что есть благотворительная акция "Ёлка желаний", решили попробовать отправить анкету - вдруг повезет исполнить желание своего ребёнка. Были очень удивлены, когда нам позвонили и сказали, что мечту нашего Никиты исполнит депутат Государственной Думы", - поделилась впечатлениями мама мальчика Виктория Деулина.

Никита тоже приготовил подарок для депутата – рисунок с изображением своего любимого волшебного персонажа.

В рамках акции Наталья Назарова также поздравила 14-летнюю Викторию из Навашинского городского округа и подарила ей смарт-часы.

Исполнилась новогодняя мечта и 10-летнего Владислава с особенностями развития из Павловского муниципального округа - он получил в подарок от депутата умную колонку с голосовым помощником, которая поможет ему в социальной адаптации.

"Каждый год снимаю с Ёлки пожелания детишек. В эти дни особенно хочется сделать все, чтобы мечты у детей сбывались. Желаю всем навсегда оставаться детьми, верить в сказку, чудеса и добро, и тогда волшебство непременно придет в вашу жизнь. Почувствуйте тепло в ваших сердцах, поделитесь им с друзьями, украсьте ваши жизни светом новогодних гирлянд и искренних улыбок. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия", - сказала депутат.

Напомним, в Нижегородской области проходит Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний". Ёе цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По традиции в регионе в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Организаторы акции - президентская платформа "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи и волонтерское движение "Мы вместе".