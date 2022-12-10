"Семейный технический марафон" пройдёт в Центре детского технического творчества "Юный автомобилист" Общество

Семейный технический марафон пройдёт в Центре детского технического творчества Юный автомобилист

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Районный конкурс технического творчества "Семейный технический марафон" состоится в МБУ ДО "Центр детского (юношеского) технического творчества "Юный автомобилист" 8 января в 11.00. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Состязание пройдёт между командами-семьями: дети и родители будут запускать автомодели, выполненные своими руками, на дальность прохождение дистанции. Например, осенью участники конкурса вместе с родителями изготовили простейшую модель автомобиля И-1 с использованием новейших технологий ЗD-моделирования и прототипирования.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как работает центр "Юный автомобилист" в Автозаводском районе после комплексного капитального ремонта и закупки нового современного оборудования. Юрий Шалабаев рассказал, что и сам приходил заниматься в центр, когда был школьником, поэтому сразу поддержал инициативу модернизации "Юного автомобилиста".

"В просторных классах с новой мебелью юные конструкторы теперь занимаются с использованием 3D-сканеров, 3D-принтеров, интерактивных панелей, мультстанков широкого профиля, наборов оборудования для работы на учебном фрезерном станке с ЧПУ, учебных модульных станков, образовательных робототехнических комплектов и наборов, графических и световых планшетов, ноутбуков и др.", – заявил Юрий Шалабаев.