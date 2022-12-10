Замерзающих ульяновских туристов спасли в Нижегородской области Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Замерзающих ульяновских туристов спасли в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, аварийная остановка экскурсионного автобуса на 86 км ФАД Р-158 "Н. Новгород-Саратов" в Арзамасе произошла около 3:00 7 января.

Туристы направлялись из Москвы в Ульяновск. У автобуса замёрзло топливо, водитель остановился на обочине.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.

В автобусе находились 56 пассажиров, в том числе 26 детей. Их временно разместили в трёх гостинцах Арзамаса. Местные власти предоставили транспорт для транспортировки людей.

Известно, что в 04:50 из Ульяновска выехали два автобуса, чтобы забрать туристов в пункт назначения.