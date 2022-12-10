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Общество

Около 1700 детей посетили "Спорт-елки 2023" на стадионе "Нижний Новгород"

08 января 2023 13:17  [91] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Около 1700 детей посетили "Спорт-елки 2023" на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что бесплатные представления в таком формате были организованы для нижегородцев впервые.

"Проведение "Спорт-елок 2023" стало неожиданным подарком для всех жителей Нижегородской области и вызвало восторг с их стороны. Мы получили огромное количество положительных отзывов в социальных сетях и лично от участников мероприятий, что стало доказательством успешной реализации проекта. Слова благодарности, светящиеся глаза детей и взрослых, громкий смех, душевные и позитивные отклики всех участников - это главное, к чему мы стремились", - сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Всего в период с 28 декабря 2022 по 6 января 2023 года было проведено 14 мероприятий, которые включали праздничное представление "Новогодний огонь", массовый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и спортивную почту. Также для детей прошли рождественские мастер-классы, организовались тематические фотозоны и фотосессия со сказочными персонажами. Каждый из участников праздника получил сладкий подарок.

Проведение "Спорт-елок" планируется продолжить и в следующие годы.

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