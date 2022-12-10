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Общество

Жителям представили концепции развития двух скверов в Ленинском районе

08 января 2023 15:54  [1] Общество
фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Жителям представили концепции развития двух скверов в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В 2023 году благоустроят сквер Памяти у дома №41 по пр. Ленина и сквер у дома №14 по улице Снежной. Работы проведут по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"По итогам встреч с жителями, в Ленинском районе Нижнего Новгорода появятся два абсолютно разных, благоустроенных общественных пространства. В сквере Памяти, который является транзитной и проходной территорией, жители ждут обустройство удобной тропиночной сети и установку комфортных скамеек. Другую территорию - сквер на улице Снежной - жители хотят видеть спокойной и тихой с минимальным количеством элементов благоустройства. При разработке финальных проектов пожелания и предложения жителей будут учтены проектировщиками", - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

По словам директора ООО "МСК Проект" Олега Медведева, в концепцию будут внесены изменения. "В рамках концепции благоустройства мы предусмотрим расширение дорожки, ведущей к стеле, демонтаж существующей живой изгороди и посадку новой. Кроме того, на встрече с жителями мы согласовали классический стиль светильников. Также они попросили продумать удобный подход к стеле, так как она считается знаковым местом в сквере Памяти", - сказал Олег Медведев.

"Другой проект - сквер на улице Снежной - предусматривает формирование небольшого камерного пространства с акцентом на декоративное озеленение. Благодаря асфальтному покрытию, детям будет комфортно кататься на роликах и самокатах. Большое внимание будет уделено озеленению с целью повышения эстетических качеств сквера. Изменения направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасного нахождения жителей в сквере за счет организации освещения, вырубке аварийных и старовозрастных насаждений, а также замене покрытия",- отметили в администрации.

Как ранее заявил глава города Юрий Шалабаев, 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году. По его словам, почти 100 тысяч жителей проголосовало за объекты для благоустройства.

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Теги:
Благоустройство Сквер
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