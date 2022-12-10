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Спорт

Игорь Ларионов: "Наша задача - открыть для хоккея новых игроков"

09 января 2023 14:24  [51] Спорт
Игорь Ларионов

Игорь Ларионов

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Главный тренер нижегородского хоккейного клуба ХК "Торпедо" в интервью телеканалу "360" рассказал о состоянии хоккея в России и принципах своей работы.

По его словам, отстранение России от международных соревнований дает уникальные возможности для экспериментов, открытия новых имен. Этим занимается и тренерский штаб "Торпедо".

"Мы очень рады, что у нас появляются имена, которые до этого не были известны широкому болельщику. Процесс, который мы запустили, дает ребятам развиваться, получать удовольствие от игры и становиться мастерами", - сказал Игорь Ларионов.

Главный тренер "Торпедо" добавил, что предпочитает метод "пряника", а не "кнута".

"Не ежовые рукавицы, а диалог. Так до ребят доносится информация о том, для чего мы играем, для кого мы играем и как мы играем", - отметил Игорь Ларионов.

Напомним, ХК "Торпедо" вышел на 3 место Западной конференции КХЛ.

Ранее генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов рассказал о работе Игоря Ларионова, а также об атмосфере и принципах работы в клубе.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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