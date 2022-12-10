Экологические требования к госзакупкам вступили в силу в России Экономика

Фото: телеканал "360"

В России с с 1 января 2023 года вступили в силу экологические требования к госзакупкам, проводимым органами власти разных уровней. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, особенности описания отдельных видов товаров для закупок утверждены постановлением правительства РФ.

Так, теперь в документации госзакупок необходимо указывать, сколько вторичного сырья использовалось при производстве товаров. В перечень таких товаров включены изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения (включая туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца и т.п.), твёрдые поверхностные покрытия и элементы благоустройства (таких как тротуарная плитка, бордюры, ограждения), мягкие покрытия (в том числе резиновую плитку, покрытия из резиновой крошки, различные гидроизоляционные материалы), контейнеры и урны для мусора, удобрения органические, а также почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.

Отмечается, что в разработке проекта документа принял участие Российский экологический оператор.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, для построения экономики замкнутого цикла необходимо обеспечить условия для использования вторичных материальных ресурсов в различных отраслях экономики. Они должны отвечать экономическим, экологическим, технологическим параметрам на производствах.

Причём минимальная доля вторсырья должна будет указываться в закупочной документации с этого года.

"По сути, вводя требования при закупках для государственных и муниципальных нужд, мы увеличиваем спрос на продукцию из вторсырья и постепенно внедряем принципы устойчивого управления в государственных и муниципальных структурах", — подчеркнул Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла третье место в "Зелёном рейтинге", составляемым правительством РФ и ППК РЭО.