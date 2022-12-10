Архитектурную подсветку оборудовали на двух надземных переходах в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архитектурную подсветку оборудовали на двух надземных переходах в Советском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, энергосберегающие светодиодные лампы установили на переходах на проспекте Гагарина и Окском съезде. На этих путепроводах подсветили конструктивные элементы, ограждения и опоры.

Глава Советского района Сергей Колотов отметил, что подсветка не только делает передвижение по переходам комфортным, но и улучшает внешний вид объектов.

"Места установки архитектурного освещения знакомы всем нижегородцам, теперь они приобрели новый и необычный вид", - сказал он.

Напомним, архитектурная подсветка также должна появиться надземном переходе на Московском шоссе. Стоимость работ на проспекте Гагарина оценивались в 2,3 млн рублей, на Окском съезде - в 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественная подсветка появилась еще на 20 зданиях в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.