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Общество

Архитектурную подсветку оборудовали на двух надземных переходах в Советском районе

11 января 2023 10:18  [100] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архитектурную подсветку оборудовали на двух надземных переходах в Советском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, энергосберегающие светодиодные лампы установили на переходах на проспекте Гагарина и Окском съезде. На этих путепроводах подсветили конструктивные элементы, ограждения и опоры.

Глава Советского района Сергей Колотов отметил, что подсветка не только делает передвижение по переходам комфортным, но и улучшает внешний вид объектов.

"Места установки архитектурного освещения знакомы всем нижегородцам, теперь они приобрели новый и необычный вид", - сказал он.

Напомним, архитектурная подсветка также должна появиться надземном переходе на Московском шоссе. Стоимость работ на проспекте Гагарина оценивались в 2,3 млн рублей, на Окском съезде - в 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественная подсветка появилась еще на 20 зданиях в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Архитектура Советский район
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