Роспотребнадзор назвал напряжённой ситуацию с гриппом в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - со 2 по 8 января - на территории Нижегородской области было отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению не превышен, но ситуация остаётся напряжённой, подчеркнули в ведомстве.

В частности, в новогодние выходные нижегородцы очень редко обращались в медучреждения. Но сейчас количество обратившихся за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформить больничные листы или по причине ухудшения состояния здоровья.

Среди вирусных заболеваний, которые преимущественно выявляли у нижегородцев на этой неделе, основную часть составляет грипп: его доля в общей массе респираторных вирусов составила 91,1%, а лабораторно было подтверждено 144 случая.

Причём отмечается увеличение заболеваемости гриппом В и снижение активности гриппа А - в частности, свиного гриппа H1N1 pdm09.

Среди респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее распространены риновирусы и парагрипп.

Специалисты ведомства призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады. Кроме того следует ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа.

Прививку от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. По последним данным, в Нижегородскую область поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, в том числе 353 430 доз детской вакцины.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.