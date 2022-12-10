Абоненты МегаФон из Нижегородской области в новогоднюю ночь поздравили друзей и знакомых из 40 стран мира Общество

В самую сказочную ночь абоненты Нижегородской области поздравили друзей и родственников в 40 странах мира. Наиболее популярными направлениями зарубежных звонков стали Узбекистан и Армения. На первом месте среди междугородних вызовов оказались Москва и Московская область.

Всего с полудня 31 декабря до 12:00 первого дня нового года нижегородцы совершили почти 30 млн звонков и проговорили 13 млн минут, что равно 23 годам беспрерывного общения.

Интернет-трафик по сравнению с прошлыми новогодними каникулами вырос на 14%. Только за первые сутки нижегородцы передали 875 Тб информации, что на 25% больше, чем среднесуточный трафик.

"Сеть отлично справилась с повышенной нагрузкой в новогоднюю ночь и январские каникулы благодаря нашей постоянной работе по её развитию и модернизации. В минувшем году МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в регионе и еще раз подтвердил своё лидерство, в том числе по данным независимого исследования агентства Telecom Daily. Средняя скорость загрузки составила 54,4 Мбит/с, наши показатели на 20% выше, чем у ближайших конкурентов", - отметил руководитель технического отдела МегаФона в Нижегородской области Евгений Сердцев.