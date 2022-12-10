Ульяна Костенко из Нижнего Новгород выиграла титул "Великолепная юная мисс России" Общество

Фото: Оксана Костенко-Летавина

Ульяна Костенко из Нижнего Новгород выиграла титул "Великолепная юная мисс России". Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, юная нижегородка победила на всероссийском конкурсе красоты "Великолепные Мисс и Мистер 2023" и стала обладательницей титула "Grand Prix Absolute-2023 – Великолепная юная мисс России".

Также Ульяна получила премию в номинации "Самый успешный ребенок года".

Как рассказала мама девочки, Ульяна работает моделью больше 8 лет, снимается в рекламе и участвует в показах. Ее фото печатаются в зарубежных и российских журналах, а в прошедшем году нижегородка вошла в книгу рекордов России и международную книгу рекордов INTERRECORD по самому большому количеству наград за один год.

Напомним, "Мисс Нижний Новгород – 2022" стала 19-летняя студентка Мининского университета Дарья Луконькина.