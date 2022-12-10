Крупнейший с 2017 года всплеск активности зафиксировали на Солнце Общество

Центры активности на Солнце 9 января 2023 года. Космический телескоп AIA на спутнике SDO (НАСА)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Солнце зафиксировали крупнейший с 2017 года всплеск активности. По оценке экспертов, он наблюдается с начала года, и за прошедшие 10 дней произошло уже три вспышки высшего класса X. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно информации, последняя вспышка зарегистрирована сегодня ночью: максимум излучения пришёлся на 1:47 по московскому времени.

Как пояснили учёные, класс X является высшим уровнем пятибалльной шкалы солнечных вспышек (слабые А и B, C - средний, M и X - высшие).

Причём мощность каждого из взрывов, произошедших с 3 января, в тысячи раз превышает полную энергию, произведенную человечеством за всю историю существования.

Специалисты добавили, что тенденции по снижению вспышечной активности или признаков исчерпания взрывной энергии Солнца пока не наблюдается. За сегодняшний день произошло ещё 8 вспышек класса С и М.

Стоит отметить, что последствия первых вспышек для Земли отсутствовали, так как они произошли на значительном удалении от линии, соединяющей Солнце и Землю. Но сейчас центр активности, в котором зарегистрированы взрывы, из-за вращения Солнца перемещается в сторону Земли. И если до конца недели взрывная энергия светила не будет исчерпана, то потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из его атмосферы, в субботу-воскресенье ударят прямо по Земле.

Общий уровень активности Солнца составляет сейчас около 8 по 10-балльной шкале и находится в красной зоне, что означает чрезвычайно мощные взрывные процессы в атмосфере.

Напомним, в декабре на Солнце начался быстрый рост активности: около половины из зафиксированных вспышек относились к классу M (4-й класс по пятибалльной шкале). Тогда уровень вспышечной активности колебался между "оранжевым" и "красным".