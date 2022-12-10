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Деревянный дом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде снесут из-за продления метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно информации, в муниципальную собственность для последующего сноса будет изъят дом №100 по улице Ковалихинской. Общая площадь земельного участка составляет 260 кв. м.
Его жильцы будут расселены. Также им будет выплачена компенсация.
Ранее сообщалось, что Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде.
Их обустройство начнется в ближайшее время.
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