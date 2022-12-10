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Общество

Деревянный дом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде снесут из-за продления метро

11 января 2023 18:02  [145] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Деревянный дом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде снесут из-за продления метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, в муниципальную собственность для последующего сноса будет изъят дом №100 по улице Ковалихинской. Общая площадь земельного участка составляет 260 кв. м.

Его жильцы будут расселены. Также им будет выплачена компенсация.

Ранее сообщалось, что Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде.

Их обустройство начнется в ближайшее время.

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Теги:
Метро Снос
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