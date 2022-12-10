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Общество

Олег Лавричев: "Прокуратура была и остается надёжным правоохранительным щитом государства"

12 января 2023 09:50  [66] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил своё поздравление с Днём работника прокуратуры РФ.

"12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура. Перед ней была поставлена задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония", - отметил спикер Гордумы.

"С момента своего основания прокуратура была и остается надежным правоохранительным щитом государства. В её ведении находятся защита прав и свобод граждан, координация работы правоохранительных структур. Сотрудники прокуратуры вносят значительный вклад в борьбу с коррупцией и преступностью, обеспечивая стабильность и поступательное развитие страны. Главными вашими качествами являются высокий профессионализм, широта кругозора, порядочность и принципиальность", - добавил Олег Лавричев.

"Желаю вам здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в нелегкой работе! Пусть вашими усилиями чаша весов в руках Фемиды всегда будет склоняться в сторону закона!", - сказал в заключение председатель городской Думы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники Прокуратура
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