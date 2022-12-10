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Общество

Олег Лавричев: "Нижегородская журналистика – пример высочайшего профессионального мастерства"

13 января 2023 09:42  [84] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородских сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днём российской печати.

"Нижегородская журналистика – пример высочайшего профессионального мастерства! За годы истории у неё сложились свои добрые традиции. Ваши материалы отличают оперативность подачи, глубина анализа, объективность и достоверность информации. Именно поэтому аудитория вам всецело доверяет", - отметил спикер Гордумы.

Он подчеркнул, что в условиях жёсткого внешнего давления на нашу страну медиасообщество выполняет ответственную миссию – не только информировать, но и объединять людей, акцентируя внимание на верных ориентирах и истинных ценностях.

"Очень часто вашей творческой и гражданской энергии становится тесно в рамках одной профессии: многие из вас становятся общественными активистами, участвуют в добровольческих инициативах, встают на защиту слабых и нуждающихся в помощи. Неравнодушными, вдохновлёнными и смелыми журналистами, готовыми своим трудом и энергией менять жизнь нижегородцев в лучшую сторону, по праву гордится наш город!" - подчеркнул Олег Лавричев

"Желаю вам в наступившем 2023 году новых творческих проектов и интересных тем, профессиональных достижений и преданных читателей!" - добавил в заключение совей поздравительной речи председатель городской Думы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники СМИ
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