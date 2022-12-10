"Единая Россия": Темпы социальной догазификации сохранятся Экономика

Основные задачи по программе социальной газификации на 2022 год – выполнены, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании по реализации программы, которое прошло в Гатчине Ленинградской области. В нем принял участие секретарь Генсовета Андрей Турчак, представители Правительства, "Газпрома" и регионов. Они обсудили планы по реализации программы на 2023 год и ход выполнения поручения Президента об установлении субсидии в 100 тысяч рублей для льготных категорий граждан при подключении домовладений к газу.

"Рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году. Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства", – сказал Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию. По поручению Президента до 15 января по всей стране должен быть установлен минимальный размер субсидии в размере 100 тысяч рублей для девяти обязательных категорий граждан. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, многодетные и малоимущие семьи.

"Прошу секретарей наших партийных отделений обратить на это самое пристальное внимание. Еще в прошлом году объемы выделяемой помощи гражданам сильно различались, очень существенно – это сказывалось и на темпах газификации. На софинансирование расходов Правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 миллиардов рублей", – отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, в Нижегородской области установлена единовременная социальная выплата для 19 льготных категорий граждан на компенсацию расходов по социальной газификации.

"Мы одни из первых приняли решение о бесплатном подведении газа до цоколя. Также в регионе принят широкий спектр мер поддержки при социальной догазификации. В частности, единовременная социальная выплата, связанная с приобретением газоиспользующего оборудования или строительством внутреннего газопровода, предоставляется 19 категориям граждан на компенсацию расходов. Размер материальной помощи - от 100 до 160 тысяч рублей. Планируется дальнейшее расширение данных мер поддержки, чтобы как можно больше людей могли газифицировать свои дома", - сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

В 2022 году в Нижегородской области по программе догазификации заключены договоры на технологическое присоединение более 18 тысяч домовладений, к почти 12 тысячам из них газ уже подведен. Кроме того, в регионе с 1 июля 2022 года принято решение о бесплатном подведении газопровода для граждан до цоколя домовладения снаружи здания. Уже заключено более 550 таких комплексных договоров.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что регионы, которые попадают под меры федеральной поддержки, гарантированно получат средства на обеспечение льготным категориям граждан субсидий при социальной догазификации.

Зампредседателя Правительства Александр Новак сообщил, что по программе социальной догазификации заключено 724 тысячи договоров и принято 790 тысяч заявок по всей стране.

Он отметил также, что "Единая Россия" активно ведет мониторинг исполнения программы. Создан колл-центр, который обработал более 150 тысяч звонков, проведена масштабная инвентаризация домовладений для определения потенциала количества подключений. Он составляет порядка 2 миллионов.

"Программа по решению Президента реализуется на бессрочной основе. Сейчас стоят задачи и по социальной газификации домохозяйств, а также программа расширена на школы и медицинские учреждения", – добавил Александр Новак.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа социальной догазификации должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты ее оптимальные показатели.