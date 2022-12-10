Газета "Новое дело. Областной выпуск" отмечает 30-летие Общество

Газета "Новое дело. Областной выпуск", входящая в Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ), отмечает 30-летие, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Свою историю газета начинала как вкладка в легендарную газету "Ленинская смена". Позже часть коллектива во главе с Юрием Ищенко отделилась и создала самостоятельное издание. Так родилась газета "Дело", ставшая одной из самых читаемых в регионе. Сейчас тираж одного номера еженедельника составляет около 20 тыс. экземпляров.

За эти три десятилетия газета несколько раз меняла учредителей и даже название. Но неизменным оставалось одно – читательская преданность и любовь.

"Мы благодарны, что все эти годы вы доверяете нам. И обязательно будем продолжать рассказывать о важных событиях в жизни области и страны, защищать ваши интересы, помогать в решении проблем, а порой и просто развлекать. Обещаем, что и следующие 30 лет не дадим вам соскучиться! Спасибо, что вы с нами!" — рассказали журналисты газеты "Новое дело. Областной выпуск".