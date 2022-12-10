Почетный знак "За служение людям" предлагается учредить в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почетный знак "За служение людям" предлагается учредить в Нижегородской области. Соответствующий законопроект в Заксобрание внес глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, с инициативой об учреждении новой региональной награды выступили нижегородские "Волонтеры Победы".

Почетный знак будет вручаться тем, кто проявил себя в добровольчестве, волонтерстве, ведет активную общественную деятельность и помогает в детских домах, домах престарелых, приютах, хосписах и медицинских организациях или содействует социально значимым проектам и мероприятиям.

Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородские волонтеры оказали значительную помощь в период пандемии, а сейчас помогают военным в зоне СВО.

"Считаю важным, чтобы эта деятельность обрела и такое наглядное подтверждение, как почетный знак "За служение людям", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам появятся в Нижегородской области.

Также напомним, что более 9,5 тыс. человек вступили в ряды нижегородских "Волонтеров Победы" за семь лет.