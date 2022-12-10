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Общество

Около 80 тысяч нижегородцев приняли участие в социальных проектах на базе нижегородских соседских центров и ТОС в 2022 году

13 января 2023 17:32  [79] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подвели итоги деятельности ТОС и соседских центров в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода.

Как сообщили в департаменте, на базе ТОС и соседских центров в 2022 году было реализовано 35 проектов, в рамках которых прошло более четырех тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 80 тысяч нижегородцев.

"Взаимодействию с нижегородцами мы уделяем очень большое внимание. На базе АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" мы реализуем много интересных проектов. И не только приглашаем нижегородцев на уже полюбившиеся праздники "Кинодворик", "Всем двором", "Школа здоровья", но и стараемся придумать и реализовать что-то новое, в современном формате, что может заинтересовать представителей разных поколений и при этом объединить их. По поручению главы города Юрия Шалабаева мы активно продолжаем развивать соседские центры, которые также стали полюбившимся местом встреч нижегородцев", — отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева рассказала, что в 2022 году на базе ТОС и соседских центров проходили  обучающие курсы, мастер-классы, дворовые праздники, консультации специалистов и многое другое. 

"В ТОС и соседских центрах нашего города мы реализуем проекты, направленные на развитие добрососедства, участие в которых могут принять все желающие. 2022 год был для нас очень продуктивен. Многие из проектов продолжатся в 2023 году", - отметила Оксана Дектерева.

В проекте "Всем двором" в 2022 году приняли участие более 20 тысяч зрителей нижегородцев. Всего прошло 85 дворовых праздников, на которых нижегородцы могли познакомиться с соседями, посмотреть концертную программу, поучаствовать в танцевальной программе и посмотреть фильм под открытым небом.

В рамках проекта "Готовим вместу" более 600 нижегородцев на 55 кулинарных мастер-классах от шеф-поваров научились готовить множество блюд.
Более двух тысяч юных нижегородцев приняли участие в проекте "Играем вместе".  

С июня по декабрь 2022 года в семи районах города для  нижегородцев старшего поколения проходили курсы "Серебряный хакер". Благодаря участию в программе 400 человек стали уверенными пользователями смартфонов, научились передавать показания счетчиков через цифровые сервисы, оплачивать счета, делать переводы с помощью онлайн-банков и как общаться с родными и близкими с помощью мессенджеров.

В 2022 году в соседских центрах и ТОС еженедельно проходили различные образовательно-просветительские лекции и консультации от специалистов. На лекциях о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний от проекта "Школа здоровья" приняли участие около четырех тысяч нижегородцев. Более шести тысяч жителей города смогли получить бесплатную квалифицированную помощь от юристов и психологов  в своих ТОС и соседских центрах.

Проект "Новый год в каждый двор" в преддверии нового года и в праздничные дни собрал на 43 дворовых площадках свыше семи тысяч детей и взрослых. "В настоящее время проект продолжается и новогодние герои Дед Мороз и Снегурочка готовы встретить новых гостей, с которыми будут петь новогодние песни, водить хороводы, а всем юным гостям праздника вручат сладкие подарки", - добавила Оксана Дектерева.

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Теги:
Социальные проекты ТОС
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