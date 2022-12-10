Оползень сошел около поселка Новинки 13 января Происшествия

Фото: администрация Приокского района

Оползень сошел около поселка Новинки в Нижнем Новгороде 13 января. Об этом сообщили в территориальном отделе Новинского сельсовета.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за размыва земляного покрова в результате утечки на сетях холодного водоснабжения к ТЦ "7 вершин". Подрядчик уже приступил к восстановлению электроснабжения на данном участке.

В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщили, что в электроснабжении жилого фонда подстанция не задействована. Сообщений об отключении электроэнергии от жителей Новинок в "Нижновэнерго" не поступало.

Как рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов, подстанция питает только торговый центр.

"Уже идут восстановительные работы, задействован подрядчик торгового центра. Подстанцию поднимут и перенесут", - рассказал глава района.