Оползень сошел около поселка Новинки 13 января

Фото: администрация Приокского района
Оползень сошел около поселка Новинки в Нижнем Новгороде 13 января. Об этом сообщили в территориальном отделе Новинского сельсовета.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за размыва земляного покрова в результате утечки на сетях холодного водоснабжения к ТЦ "7 вершин". Подрядчик уже приступил к восстановлению электроснабжения на данном участке.
В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщили, что в электроснабжении жилого фонда подстанция не задействована. Сообщений об отключении электроэнергии от жителей Новинок в "Нижновэнерго" не поступало.
Как рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов, подстанция питает только торговый центр.
"Уже идут восстановительные работы, задействован подрядчик торгового центра. Подстанцию поднимут и перенесут", - рассказал глава района.
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