Юрий Арсентьев встретился с руководящим составом МО МВД РФ "Большеболдинский" Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев провел оперативное совещание в МО МВД РФ "Большеболдинский". В мероприятии приняли участие главы администраций Большеболдинского и Гагинского района, а также представители правоохранительного блока.

Визит руководителя нижегородского главка начался с доклада дежурного о происшествиях за сутки и обстановке на территории обслуживания. Перед рассмотрением повестки совещания начальник главка поощрил нескольких сотрудников межмуниципального отдела за образцовое исполнение должностных обязанностей и личный вклад в укрепление законности и правопорядка. Личному составу был представлен новый руководитель подразделения – подполковник полиции Михаил Капустин. Ранее он возглавлял Отдел МВД РФ по Арзамасскому району.

Начиная работу совещания, генерал – лейтенант полиции Юрий Арсентьев сообщил: "Отдел обслуживает территорию Большеболдинского и Гагинского муниципальных округов с численностью населения около 20 тысяч жителей. Оперативная обстановка контролируемая и, в целом, стабильна. Прошедший год характеризуется снижением массива зарегистрированных преступлений, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Несмотря на то, что раскрываемость возросла, критически оцениваю подходы к выявлению коррупционных составов преступлений. Убежден, что есть резервы для повышения эффективности декриминализации экономики и противодействия наркопреступности".

Начальник нижегородского главка заслушал руководителей служб по итогам деятельности за 2022 год. В ходе совещания Юрий Арсентьев особо отметил одно из ключевых направлений работы – учетно-регистрационную дисциплину. Он подчеркнул, что ее состояние характеризует качество и своевременность разрешения заявлений граждан.

Завершая обсуждение, начальник главка выразил уверенность, что новый руководитель отдела по итогам совещания сделает определенные выводы и внесет коррективы на тех участках, на которых имеются нерешенные проблемы.

Рабочий визит в Большеболдинский район Юрий Арсентьев завершил приемом жителей и сотрудников. После общения с начальником главка каждый из них получит официальный ответ по итогам рассмотрения своего проблемного вопроса.

Ранее сообщалось, что начальник нижегородского ГУ МВД принял участие в акции "Ёлка желаний".