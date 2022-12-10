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Спортсмены из Нижегородской области выиграли 13 медалей на Всероссийских соревнованиях по лыжному ориентированию

16 января 2023 13:47  [93] Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спортсмены из Нижегородской области выиграли 13 медалей на Всероссийских соревнованиях по лыжному ориентированию. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Согласно информации, соревнования прошли 11-13 января в Нижнем Новгороде на лыжной базе "Олень". В них приняли участие более 230 спортсменов из 24 регионов России.

В течение трех дней спортсмены соревновались на трех дистанциях: спринт - короткая, лонг - длинная протяженностью 17 км и марафон – 20 км и 28 км для женщин и мужчин соответственно.

Председатель Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области Павел Шестаков отметил, что в спортивном ориентировании спортсмен при максимальных нагрузках должен думать, анализировать, принимать оптимальные варианты решения и идти быстрее к цели. Поэтому этот вид спорта часто называют "шахматами на бегу".

Нижегородскую область представляли около 50 спортсменов, в том числе лидеры сборной региона: Ольга Завадская, Данила Курнов, Прохор Сидоров, Олег Сибиряков, Роман Комаров, Екатерина Степанова и Мария Петрушко.

В общем зачете нижегородские спортсмены завоевали 13 медалей разного достоинства.

Так, Роман Белозеров занял первое место в спринте и лонге для юношей до 15 лет, а Ольга Завадская победила в лонге для девушек до 18 лет.

С полным списком призеров можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 327 тысяч нижегородцев зарегистрировались в федеральной базе данных ГТО.

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Теги:
Лыжный спорт
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