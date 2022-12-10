Льготный проезд планируют ввести на общественном транспорте Дзержинска в первом квартале 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Льготный проезд будет введен для ряда категорий граждан на общественном транспорте Дзержинска в первом квартале 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, представители администрации Дзержинска и "Центра развития транспортных систем" проверили работу городского наземного транспорта в вечернее время.

Проверяющие отметили положительную динамику в работе транспортной инфраструктуры города. Речь идет о качественной системе навигации, работе голосового оборудования в автобусах и троллейбусах, функционировании терминалов оплаты проезда.

Как отметил директор "Центра развития транспортных систем" Артем Бафанов, по сравнению с декабрем отмечены улучшения практически на всех маршрутах. По его словам, перевозчики в городе химиков оперативно устраняют выявленные нарушения и совершенствуют качество пассажирского обслуживания.

Вместе с тем, от жителей города по-прежнему поступают жалобы на большие интервалы в движении автобусов.

Предполагается, что уже до конца февраля в Дзержинске будут запущены льготный проезд, а также скорректирована работа "умных остановок".

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов общественного транспорта в Нижегородской агломерации поменяют схему движения в 2023 году. Пассажиропоток вырос на 8,2% после ввода новой маршрутной сети в Нижегородской области.