Число заболевших гриппом и ОРВИ в Нижегородской области выросло на 35% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 9 по 15 января - на территории Нижегородской области был отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению пока не превышен, но по сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 35%.

Как пояснили в ведомстве, рост зарегистрированных случаев ввязан с окончанием новогодних каникул и активным обращением населения за медицинской помощью в медучреждения.

Среди вирусных заболеваний, которые преимущественно выявляли у нижегородцев на этой неделе, основную часть составляет грипп: его доля в общей массе респираторных вирусов составила 86,2%, а лабораторно было подтверждено 116 случаев.

Причём снова отмечается увеличение заболеваемости высокопатогенным свиным гриппом А (H1N1 pdm09), также активизировался и грипп В.

Среди респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее распространены риновирусы и парагрипп.

Специалисты ведомства призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады. Кроме того следует ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа.

Прививку от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей.