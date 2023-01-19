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Бизнес

Банк "Открытие" начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

18 января 2023 14:25  [210] Бизнес

Клиенты банка "Открытие", которые пользуются услугами операторов большой четверки - Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 – теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.

Банк "Открытие" также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.

"Короткий номер 800 прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка "Открытие". Вы можете звонить на него с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру вы сможете получить консультации по любым финансовым вопросам", - прокомментировал старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж банка "Открытие" Михаил Медведев.

Пользователям продуктов и сервисов банка "Открытие" по-прежнему доступны общие номера контакт-центра: 8 495 224-44-00 — для Москвы и звонков из-за границы, 8 800 444-44-00 — бесплатный звонок по России.

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Теги:
Банки Открытие
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