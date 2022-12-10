Евгений Люлин: "Необходимо возрождать масштабное молодежное движение, взяв на вооружение лучшие традиции комсомола" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел совещание по подготовке к празднованию 105-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Участниками встречи стали руководители Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола "Комсомольская площадь".

В 2023 году будет отмечаться 105 лет со дня создания одной из крупнейших молодежных организаций - ВЛКСМ. В честь памятной даты в регионе планируется организовать серию мероприятий – конференции, фестивали, выставки, концерты, патриотические уроки, экскурсии и другие мероприятия.

Как отметил Евгений Люлин, важно, чтобы эти мероприятия не были формальными и посвященными исключительно памяти о прошлом.

По словам представителей общественной организации "Комсомольская площадь", носителями исторической памяти чаще всего становятся люди зрелого возраста. Поэтому общественная организация ветеранов ВЛКСМ в ходе подготовки к 105-ой годовщине предлагает мероприятия, которые объединят усилия ветеранских и молодежных организаций, средств массовой информации, архивов и музеев и сохранят традиционные российские духовно-нравственных ценности.

"Раньше существовала четкая система работы с молодежью. На мой взгляд, она была очень эффективной, и эти традиции заслуживают самого серьезного внимания. Комсомол учил быть лидерами, помогал обычным ребятам добиться успеха в жизни. Из его рядов вышли успешные политики, предприниматели, руководители органов государственной власти, предприятий. За всю историю комсомола через него прошли около 200 миллионов юношей и девушек. К сожалению, сегодня ни одна молодежная организация в стране не может похвастаться такой массовостью. Необходимо возрождать масштабное молодежное движение, взяв на вооружение лучшие традиции комсомола", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.