Почти 25 проектов из 8 регионов ПФО вышли в финал премии "Серебряный Лучник" - Приволжье Общество

Фото: АНО “Нижний 800”

В финал региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье вышли 24 проекта из 8 регионов ПФО, сообщили в АНО"Нижний 800".

От Нижегородской области финалистами стали кампания "Вместе за Нижний" и проект "200-летие Нижегородской ярмарки". Также регион в финале представят проекты "Комплексное развитие ESG-повестки (Сбербанк), экопроект "Территория завтра", "Парк науки ННГУ им.Лобачевского", проект "СеверНО", проект "Щедрый Нижний".

Эксперты при определении финалистов учитывали такие критерии, как значимость проекта для общества, его креативность, оригинальный замысел, достижение указанных целей проекта.

Торжественная церемония награждения победителей региональной премии "Серебряный лучник" состоится 2 февраля в Нижнем Новгороде. Проект, признанный жюри лучшим, войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник".