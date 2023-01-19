Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
19 января 2023 14:43  [162] Реализацию "Программы - 100" обсудили на комитете по экономике Думы Дзержинска
19 января 2023 14:19  [156] "Россети" увеличили энергоэффективность ключевого центра питания Нижегородской области
18 января 2023 17:35  [410] Индексацию зарплат российских бюджетников проведут в январе
18 января 2023 10:43  [229] Стоимость продуктов в Нижегородской области в 2022 году увеличилась на 9,8%
18 января 2023 10:13  [202] Дума Дзержинска поддержала предложенные изменения в стратегию развития города до 2030 года
17 января 2023 15:56  [232] Более 19 млн рублей на благоустройство поступило в Городец от договоров "Содружество"
17 января 2023 15:36  [316] Кадровый потенциал нижегородских промышленных предприятий обсудили на заседании комитета по экономике ЗСНО
17 января 2023 11:18  [533] Нижегородский Арбитражный суд впервые вынес решение об изъятии недостроя у собственника в Приокском районе
16 января 2023 17:04  [349] Декларационная кампания-2023 по доходам физлиц стартовала в Нижегородской области
16 января 2023 14:26  [441] Бюджет Нижнего Новгорода за 3 квартала 2022 года в рамках концессии по платным парковкам получил 11,9 млн рублей
Экономика

"Россети" увеличили энергоэффективность ключевого центра питания Нижегородской области

19 января 2023 14:19  [156] Экономика

Проект реализован на подстанции 220 кВ "Семеновская", которая обеспечивает электроснабжение объектов Горьковской железной дороги, литейно-механический завод в г. Семенов, а также потребителей 12 районов с общим населением 200 тыс. человек. На объекте реализована инновационная разработка собственного R&D-центра Группы "Россети", которая позволит до 75% снизить расход электроэнергии на собственные нужды при сохранении высокой надежности электроснабжения потребителей.

Работы выполнены в рамках отраслевого национального проекта "Энергоэффективная подстанция". Компания являются его инициатором и ключевым участником. Используются технологии, созданные специалистами "Россети Научно-технического центра".

На двух автотрансформаторах общей мощностью 250 МВА установлена автоматизированная система охлаждением, позволяющая регулировать скорость и частоту вращения маслонасосов и вентиляторов на основе данных о состоянии оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме реального времени. При этом тепло, выделяемое силовыми агрегатами, используется для обогрева производственных помещений.

Группа "Россети" обладает многолетним опытом в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергоэффективных технологий. Практические решения в данной сфере уже реализованы на нескольких десятках магистральных объектов. В том числе это еще один крупный центр питания Нижегородской области – подстанция 500 кВ "Нижегородская", которая задействована в электроснабжении столицы региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Россети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph