"Россети" увеличили энергоэффективность ключевого центра питания Нижегородской области Экономика

Проект реализован на подстанции 220 кВ "Семеновская", которая обеспечивает электроснабжение объектов Горьковской железной дороги, литейно-механический завод в г. Семенов, а также потребителей 12 районов с общим населением 200 тыс. человек. На объекте реализована инновационная разработка собственного R&D-центра Группы "Россети", которая позволит до 75% снизить расход электроэнергии на собственные нужды при сохранении высокой надежности электроснабжения потребителей.

Работы выполнены в рамках отраслевого национального проекта "Энергоэффективная подстанция". Компания являются его инициатором и ключевым участником. Используются технологии, созданные специалистами "Россети Научно-технического центра".

На двух автотрансформаторах общей мощностью 250 МВА установлена автоматизированная система охлаждением, позволяющая регулировать скорость и частоту вращения маслонасосов и вентиляторов на основе данных о состоянии оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме реального времени. При этом тепло, выделяемое силовыми агрегатами, используется для обогрева производственных помещений.

Группа "Россети" обладает многолетним опытом в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергоэффективных технологий. Практические решения в данной сфере уже реализованы на нескольких десятках магистральных объектов. В том числе это еще один крупный центр питания Нижегородской области – подстанция 500 кВ "Нижегородская", которая задействована в электроснабжении столицы региона.