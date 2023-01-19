Более 2,5 тысяч надписей закрасили на домах Приокского района в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2,5 тысяч надписей закрасили на домах Приокского района в 2022 году. Об этом сообщил глава района Михаил Шатилов.

Согласно информации, сегодня управляющая компания работала в Суриковском микрорайоне, на улицах Корейской и Терешковой.

По словам заместителя директора ДУК Алексея Хохлова, рабочие еженедельно проверяют подведомственные им территории и закрашивают граффити.

В среднем за неделю устраняется около 40 надписей, портящих внешний вид домов и рекламирующих продажу наркотиков.

Михаил Шатилов призвал приокчан сообщать о нарушителях, портящих имущество. О незаконных надписях можно сообщить на странице главы района, а также в ДУК.

Ранее сообщалось, что более 60 граффити с рекламой продаж наркотиков закрасили в Сормовском районе в 2022 году.