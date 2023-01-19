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Более 2,5 тысяч надписей закрасили на домах Приокского района в 2022 году. Об этом сообщил глава района Михаил Шатилов.
Согласно информации, сегодня управляющая компания работала в Суриковском микрорайоне, на улицах Корейской и Терешковой.
По словам заместителя директора ДУК Алексея Хохлова, рабочие еженедельно проверяют подведомственные им территории и закрашивают граффити.
В среднем за неделю устраняется около 40 надписей, портящих внешний вид домов и рекламирующих продажу наркотиков.
Михаил Шатилов призвал приокчан сообщать о нарушителях, портящих имущество. О незаконных надписях можно сообщить на странице главы района, а также в ДУК.
Ранее сообщалось, что более 60 граффити с рекламой продаж наркотиков закрасили в Сормовском районе в 2022 году.
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