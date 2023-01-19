Процедуру выборов в Молодежный парламент Дзержинска предложили изменить Общество

Процедуру выборов в Молодежный парламент Дзержинска предложено изменить. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании думского комитета по делам молодежи, науке и СМИ под председательством Рината Реймова.



"Документ подготовлен аппаратом городской Думы совместно с молодежными парламентариями, в том числе, в целях исключения избыточных и дублирующих норм. Надеемся, что положение в новом прочтении будет способствовать более эффективной работе парламента", - пояснил Ринат Реймов.

Важной новеллой документа является более простая и прозрачная конструкция выборов в парламент. В процедуре сокращено число этапов с трех до двух: заочной оценки представленных кандидатами документов оргкомитетом и очного отбора кандидатов в ходе собеседования с членами оргкомитета. Этап интернет-голосования исключен.

Как уточнил и.о.председателя молодежной структуры Равиль Салахов в ответ на вопрос депутата Виктора Романова, в выборах по-прежнему смогут участвовать самовыдвиженцы, не являющиеся членами каких-либо молодежных или общественных организаций.

Депутаты также рассмотрели предложения администрации по документу и поддержали проект правового акта. Он будет вынесен на январское заседание городской Думы.

Рассматривая предложенные администрацией изменения в "Стратегию развития Дзержинска", депутаты комитета задали ряд уточняющих вопросов. В частности, Виктор Романов интересовался сроками расселения аварийного жилого фонда, обеспечением федеральным финансированием благоустройства дворовых территорий, темами строительства нового кладбища и строительства велодорожек. Проект решения депутаты поддержали.

Также они согласовали план работы комитета на первое полугодие. В него включено семнадцать различных тем, в том числе, об итогах работы городских молодежных центров, подготовке к празднованию Дня Победы и Дня города, планах по организации трудовой занятости молодежи в летний период, планах проекта "Дворовая практика" и другие.