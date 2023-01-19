Проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартует по всей стране Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Проект "Моя карьера с "Единой Россией" поможет предотвращать безработицу и может стать карьерным лифтом для соискателей, отметил замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев на ВКС с региональными отделениями партии и Минтруда, посвященном запуску проекта по всей стране.

Он напомнил, что с сентября 2022 года партпроект "Моя карьера с "Единой Россией" работал как пилотный в пяти регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. За это время прошло более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Это ярмарки вакансий, профессиональные туры, экскурсии для молодежи по региональным предприятиям.

"Человек при помощи этого карьерного проекта должен получить возможность самореализоваться, найти для себя более удачный вариант работы. Поэтому одно из направлений – организация тематических встреч с депутатами, руководителями предприятий, бизнесменами. Они проходят с учащимися, со студентами, где их знакомят с основами бизнеса, рассказывают, как грамотно составить резюме, пройти собеседование. Мы предполагаем, что одной из форм проекта может стать личное поручительство депутата того или иного уровня перед работодателем за работника, которое облегчит ему трудоустройство на новом месте", – рассказал Андрей Исаев.

Помимо этого, задача проекта – предотвращение нелегальной занятости и разъяснительная работа по вопросам занятости в целом.

"Очень часто нелегальная занятость проистекает от неграмотности работников. Они просто не знают, что теряют в том случае, если не заключен трудовой договор. Не знают, что остаются без пенсии, без больничного листа, гарантий, связанных с увольнением, без возможности получить максимальное пособие по безработице. Это все надо объяснять", – подчеркнул замруководителя фракции "Единой России".

Как сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова, в рамках проекта "Моя карьера с "Единой Россией" все, кто обращается в штаб общественной поддержки или в приемные партии в поисках работы, смогут получить помощь в центрах занятости в режиме "одного окна".

"Также нами формируется комплекс мер под жизненную ситуацию, в которой оказались близкие участников СВО. Это не только трудоустройство, но и психологическая поддержка, переобучение. Положительные практики здесь уже сложились во всех пяти пилотных проектах. Объединение ресурсов центров занятости, партии, штабов общественной поддержки позволит достичь необходимого синергетического эффекта", – рассказала она.

Андрей Исаев напомнил также, что "Единая Россия» внесла в Госдуму редакцию нового закона о занятости, который разработан с Минтруда. Обсуждение предложений ко второму чтению законопроекта пройдет, в том числе, на региональных площадках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией".

"Принятие закона потребует принятия ряда законов-спутников. Это новый закон о платформенно занятых и новый закон о самозанятых", - пояснил Андрей Исаев.

Он также уточнил, что новая редакция закона о занятости предусматривает появление специальных программ по поддержке занятости граждан, которые находятся под угрозой увольнения или трудоустроены, но хотели бы сменить работу. Встать на учет в службы занятости и в полном объеме получить помощь и максимальный размер пособия смогут не только наемные работники, но и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, прекратившие работу. Сделать это человек сможет не только по месту своей прописки, но и по месту фактического проживания.

Пристальное внимание уделяется защите прав инвалидов и других категорий. Отдельно поддержку со стороны службы занятости получат участники СВО и члены семьи участников боевых действий.

В заключение ВКС Андрей Исаев отметил, что ежемесячно региональные отделения "Единой России" будут обмениваться успешными практиками по трудоустройству.

Напомним, в Нижегородской области по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Глеба Никитина в начале апреля 2022 года начал работу Центр управления трудовыми ресурсами "ОКА" (Областное кадровое агентство). Он дает возможность быстрого обмена информацией между государством и работодателями, а также оперативной реакции на возникающие изменения на рынке труда. Центр занимается не только перераспределением квалифицированных кадров внутри области, но и привлечением специалистов из других регионов, а также переобучением (с последующим трудоустройством) тех, кто в текущий момент остался без работы.

Партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартовал в сентябре прошлого года в пяти пилотных регионах. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.