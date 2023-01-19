Мобилизованные индивидуальные предприниматели освобождены от сдачи статотчетности Общество

Индивидуальные предприниматели, призванные на военную службу по мобилизации, а также организации, в которых был мобилизован единственный учредитель и руководитель в одном лице, освобождены от представления обязательной статистической отчетности.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ от 20.10.2022 г. N 1874 "О мерах поддержки мобилизованных лиц".

По информации Минэкономразвития РФ, освобождение от статистической отчетности распространяется на весь период прохождения мобилизованным лицом военной службы и до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения мобилизованного с военной службы включительно.

Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, принятое решение – часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых предусмотрены отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.