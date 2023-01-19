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20 января 2023 11:43  [143] Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов России
Общество

Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов России

20 января 2023 11:43  [143] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов России. Исследование провели аналитики Медиалогии.

Согласно информации, глава региона занял 9 место во всероссийском медиарейтинге. Глеб Никитин упоминался в 149 148 публикациях, а его медиаиндекс* составил 713 879,6.

Рейтинг за период с января по декабрь 2022 года был рассчитан 9 января 2023 года.

Также отметим, что в рейтинге глав регионов ПФО Глеб Никитин занял 3 место, уступив только главе Башкортостана Радию Хабирову и главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Чаще всего Глеб Никитин упоминался после отчета о работе правительства Нижегородской области за 2021 год, встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и докладе о региональных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

СПРАВКА:

*МедиаИндекс - показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR.

Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.

Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для каждого сообщения в зависимости от тона упоминания.

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Теги:
Глеб Никитин Рейтинг СМИ
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