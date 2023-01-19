27 января в Нижегородской области состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам Общество

27 января на площадке региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России".

В рамках Дня приемов специалисты проведут бесплатные юридические консультации для граждан.

Приемы будут проводиться с 10:00 до 16:00.

Адрес региональной приемной: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.