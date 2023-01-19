Подрядчик приступил к ремонту планетария в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Подрядчик приступил к ремонту здания планетария в Нижнем Новгороде. Об этом в своем тг-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Как рассказал градоначальник, по данным на 23 января рабочие осуществляют демонтаж полов, потолков, существующих перегородок, дверей, лестниц и т.д.
Кроме того, начались работы по выравниванию потолков первого этажа.
Ранее сообщалось, что сеансы планетария из-за ремонта в основном здании пройдут на площадке Мининского университета в главном корпусе на улице Ульянова, 1.
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