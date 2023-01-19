Подрядчик приступил к ремонту планетария в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Подрядчик приступил к ремонту здания планетария в Нижнем Новгороде. Об этом в своем тг-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказал градоначальник, по данным на 23 января рабочие осуществляют демонтаж полов, потолков, существующих перегородок, дверей, лестниц и т.д.

Кроме того, начались работы по выравниванию потолков первого этажа.

Ранее сообщалось, что сеансы планетария из-за ремонта в основном здании пройдут на площадке Мининского университета в главном корпусе на улице Ульянова, 1.