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Общество

Александр Кулигин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девочки из Иловайска ДНР

23 января 2023 15:55  [40] Общество

Меценат, руководитель проекта "Мост дружбы" НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девочки из Иловайска Донецкой народной республики.

Виктория Скубченко мечтала посетить Нижний Новгород и юбилейный концерт лауреата всероссийских конкурсов авторской песни, руководителя театра бардов "Грань". Ее новогоднюю мечту исполнил Александр Кулигин, пригласив девочку и ее маму в Нижний Новгород. Гости из Иловайска посетили Нижегородский кремль, Усадьбу Рукавишниковых, парк "Швейцария", зоопарк, кинотеатр и юбилейный концерт нижегородского автора-исполнителя.

Как отметила Вика, этой поездки в Нижний Новгорода она "ждала больше, чем дня рождения". "Мир бы не был таким прекрасным, если бы не было рядом людей, которые делают его добрее и интереснее. Спасибо за то, что Вы, "Мост дружбы", есть. Такие люди - двигатель любого искреннего и милосердного дела. На сердце становится теплее, ведь благодаря вашим поступкам и вашим словам жизнь приобретает совершенно другой оттенок. На самом деле, никаких слов не хватит, чтоб в полной мере выразить мою Вам благодарность", - написала девочка на своей странице в соцсети.

Покидая Нижний Новгород она со слезами, дав себе слово еще раз приехать сюда.

Александр Кулигин, который не только организовал поездку Вики и ее мамы в Нижний Новгород, подарил ей еще и смартфон, чтобы девочка была на связи.

Как отметил руководитель проекта "Мост дружбы", "дети верят в чудеса, верят в то, что желания, которые они загадали, исполняются". "Рад быть причастным к осуществлению мечты девочки из ДНР", - заключил Александр Кулигин, добавив, что теперь всегда будучи в Харцызске или Иловайске будет навещать Викторию.

Напомним, что проект "Мост дружбы" НРО "Союз пенсионеров России" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов. В рамках проекта Нижегородский союз пенсионеров помогает пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
Благотворительность Ёлка желаний СВО
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