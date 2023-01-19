Нижегородский водоканал завершил реконструкцию двух участков канализационного дюкера в районе деревни Никульское Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Реконструкция двух участков условно напорного трубопровода диаметром 1420 мм и общей протяжённостью 100 метров завершено АО "Нижегородский водоканал" в районе деревни Никульское.

Согласно проекту, работы были запланированы на период с 01.05.2022 по 21.01.2023. В настоящее время реконструкция завершена, выполняются работы по организации зимнего благоустройства. Летний вариант благоустройства будет выполнен в апреле 2023 года.

Реконструкция дюкера, состоящего из трёх веток, осуществлялась поэтапно. В 2020 году была произведена замена участка центральной ветки, в 2022-2023 гг. выполнили обновление участков левой и правой веток.

"Дюкер осуществляет транспортировку стоков из верхней части города на Нижегородскую станцию аэрации. До реконструкции на данном участке использовался стальной трубопровод, который был подвержен коррозии. В 2017 году было принято решение о замене стальных труб на устойчивые к коррозии трубы из полимерного материала. Использование полимерных труб позволит увеличить срок безаварийной службы данного участка", – рассказал начальник Нагорного канализационного участка АО "Нижегородский водоканал" Владимир Дельнов.

Реконструкция проходила в рамках реализации п.4.4.3.2.18 инвестиционной программы "Модернизация" 2014-2030 гг., а также мероприятия "Модернизация и реконструкция канализационных сетей, в соответствии с п.9 пп.2 приложения 2 к Концессионному соглашению от 14.06.2013".