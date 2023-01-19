Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки Общество

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Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, после выхода одноименного фильма в продажу поступили изделия сомнительного качества, который в основном произведены в Китае.

Так, россияне пожаловались на плохое качество материалов, неприятный химический запах и производственный брак. При этом игрушки могут быть довольно дороги. Ведомства также установит, соответствует ли качество Чебурашек их цене.

В ходе лабораторных исследований эксперты выделят в игрушках вредные химические вещества, определят токсичность и микробиологические показатели. Также у товаров будут проверены прочность, устойчивость окраски, наличие сертификатов соответствия.

Результаты проверки планируется опубликовать во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что игрушки Хагги Вагги с ядовитым фенолом снимают с продаж в России.