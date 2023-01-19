Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 15:52  [47] Нижегородский водоканал ликвидировал утечку на площади Минина
25 января 2023 15:28  [75] Около 13 тысяч УЗИ-исследований провели в нижегородской поликлинике №50 в 2022 году
25 января 2023 15:23  [78] Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки
25 января 2023 14:57  [136] Почти 90 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на разработку проектов по сохранению 7 нижегородских ОКН
25 января 2023 14:18  [115] Школьный учебник по истории с разделом о СВО подготовят уже в марте 2023 года
25 января 2023 14:07  [129] Институт биологии старения откроется в ННГУ им. Лобачевского
25 января 2023 13:34  [138] Почти 50 новорожденных было оставлено в нижегородских роддомах в 2022 году
25 января 2023 13:22  [137] Алтайские маралы прижились в Нижегородской области
25 января 2023 12:58  [162] Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде
25 января 2023 12:53  [222] Комплексная модернизация службы занятости пройдет в Нижегородской области в 2023 году
Общество

Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки

25 января 2023 15:23  [78] Общество

Фото: РИА Новости

Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, после выхода одноименного фильма в продажу поступили изделия сомнительного качества, который в основном произведены в Китае.

Так, россияне пожаловались на плохое качество материалов, неприятный химический запах и производственный брак. При этом игрушки могут быть довольно дороги. Ведомства также установит, соответствует ли качество Чебурашек их цене.

В ходе лабораторных исследований эксперты выделят в игрушках вредные химические вещества, определят токсичность и микробиологические показатели. Также у товаров будут проверены прочность, устойчивость окраски, наличие сертификатов соответствия. 

Результаты проверки планируется опубликовать во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что игрушки Хагги Вагги с ядовитым фенолом снимают с продаж в России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Дети Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph