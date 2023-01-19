Нижегородский водоканал ликвидировал утечку на площади Минина Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал ликвидировал утечку на площади Минина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, вечером 24 января после вскрытия асфальта и грунта было установлено, что утечка произошла на трубопроводе диаметром 225 мм. Ранее предполагалось, что она произошла на трубе диаметром 700 мм.

Аварийный участок трубопровода был заменен в ночь на 25 января, уже восстановлена подача холодного водоснабжения.

Сейчас на месте работ установлены ограждения, проходит диагностика сети. После ее завершения водоканал проведет благоустройство участка.