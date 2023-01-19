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Нижегородский водоканал ликвидировал утечку на площади Минина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, вечером 24 января после вскрытия асфальта и грунта было установлено, что утечка произошла на трубопроводе диаметром 225 мм. Ранее предполагалось, что она произошла на трубе диаметром 700 мм.
Аварийный участок трубопровода был заменен в ночь на 25 января, уже восстановлена подача холодного водоснабжения.
Сейчас на месте работ установлены ограждения, проходит диагностика сети. После ее завершения водоканал проведет благоустройство участка.
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