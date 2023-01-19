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Патриотические произведения о ВОВ пообещали вернуть в школьную программу

25 января 2023 17:21  [30] Общество

Многие произведения о подвигах российских солдат во время Великой Отечественной войны планируют вернуть в школьную программу. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая в МГОУ перед педагогами и студентами в честь Дня студенчества.

Как сообщает телеканал "360", с вопросом к министру обратился замдиректора по воспитательной работе гимназии имени Подольских курсантов. Он спросил, не планируется ли вернуть в школьную программу произведения, посвящённые ВОВ: "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова.

Сергей Кравцов отметил, что "Молодая гвардия" уже есть в актуальной программе, а произведения Островского, которые не вошли в неё, будут включены уже в марте этого года.

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Максим Костенко рассказал, что в обновлённую программу по литературе в российских школах вновь войдут произведения Константина Симонова, Михаила Шолохова и других писателей, рассказывающих о подвигах российских солдат во время Великой Отечественной войны.

"Проверенные временем патриотические произведения советских писателей возвращаются", - подчеркнул он.

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу, а новый учебник по истории для старших классов с разделом о спецоперации подготовят уже в марте 2023 года

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Теги:
ВОВ История Образование
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