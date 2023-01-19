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Политика

Депутаты фракции "Единой России" отчитаются о реализации народной программы партии в своих избирательных округах

25 января 2023 17:16  [63] Политика

Фракция партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области приняла решение о проведении отчетной кампании по реализации народной программы партии за 2022 год. Каждый депутат фракции проведет не менее пяти встреч с гражданами в своих избирательных округах в период с 15 февраля по 15 мая 2023 года.

"Народную программу мы писали вместе с нижегородцами, они доверили команде партии "Единая Россия", команде губернатора, ее реализацию. 2022-й год стал для Нижегородской области годом интенсивного развития. Мы начали реализацию амбициозных и масштабных проектов, таких, как строительство метро и модернизация городского электротранспорта, продолжили строительство школ и благоустройство общественных пространств не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Мы считаем, что очень важно не просто донести до каждого избирателя информацию о том, что сделано, но и получить от людей обратную связь, оценку работы, и, если нужно, внести коррективы в свою работу", — отметила руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, народная программа партии была сформирована перед выборами депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 2021 года при активном участии нижегородцев, которые направили более 200 тысяч предложений. Среди приоритетных направлений в народной программе нижегородцы определили строительство и приведение в порядок объектов социальной сферы, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования, создание новых спортивных сооружений, улучшение экологической обстановки.

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Теги:
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