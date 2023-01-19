Отделение РДДМ "Движение первых" открылось в Дзержинске

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска
Отделение Российского движение детей и молодежи "Движение первых" открылось в Дзержинске 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.
В инициативную группу, которая стала начинателями РДДМ в Дзержинске, вошли участниками волонтерского движения.
Студенческую молодежь с событием поздравили председатель городской Думы Виктория Николаева, председатель комитета по делам молодежи Ринат
Реймов, заместитель главы администрации города Ольга Палеева, руководитель регионального отделения Движения Вячеслав Амосов.
Гостям рассказали о Движении и направлениях работы, которые будет развивать первичное отделение Дзержинска: профориентация, волонтерство, культура, медиа и коммуникации. Молодежь на стратегической сессии поделилась своими идеями по развитию этих направлений в Дзержинске.
"Думаю, что совсем скоро ряды участников РДДМ в Дзержинске пополнятся. У "Движения первых" масштабные планы по воспитанию нашего подрастающего поколения, включения ребят в интересную и полезную деятельность. Результат мы сможем увидеть немного погодя, когда дети, вовлеченные в Движение, вырастут хорошими людьми, которые делают добрые дела, помогают городу и стране", - прокомментировала Виктория Николаева.
Как сообщалось ранее, еще 14 отделений Российской организации детей и молодежи "Движение первых" откроется в Нижегородской области.
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