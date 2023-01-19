Тепло для солдата: автозаводцы отправили очередной груз военнослужащим в зону спецоперации Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты Автозаводского района Нижнего Новгорода отправили очередной груз для бойцов, участвующих в специальной военной операции. В составе – печки для обогрева, носилки, карематы и другой инвентарь, необходимый в боевых условиях, а также термобелье, ботинки.

В сборе принимали участие представители администрации, общественных организаций, активисты местного отделения партии, депутаты "Единой России" Владимир Аношкин и Владимир Солдатенков.

Неравнодушные жители передали для защитников теплые вещи, связанные своими руками, в них вложили записки с добрыми пожеланиями и иконки. А ученики школ и воспитанники детских садов - открытки, рисунки и письма со словами поддержки.

"Помощь в сборе необходимого для наших ребят оказали предприниматели, депутаты, активисты партии и Территориальных общественных самоуправлений, сотрудники районной администрации, многодетные семьи, школьники, воспитанники детских садов и Совет отцов, а также многие неравнодушные жители Автозаводского района. Объединив усилия, мы закупили 170 печей, собрали 6 коробок с теплыми вещами, дети написали более 700 писем и открыток. Рад, что в нашем самом крупном районе города Нижнего Новгорода столько добрых людей, сопереживающих, готовых прийти на помощь, поддержать наших ребят", - отметил глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Нагин.

Всего в этот раз отправлено пять машин с грузом. Кроме того, воинским подразделениям передадут два автомобиля: УАЗ и грузовик ГАЗ-66.

В составе гуманитарного конвоя, который будет сопровождать груз, – ветераны боевых действий, активисты Совета отцов. Среди них руководитель нижегородского Совета отцов Александр Заремба, который уже не первый раз выезжает на Донбасс.

"Везем частичку доброго тепла от нижегородцев нашим ребятам, чтобы они знали: мы рядом, поддерживаем их. В сложные времена Россия всегда объединялась, так и сейчас мы все сплотились, стараемся все вместе приблизить нашу победу. В эту поездку везу рисунки своей маленькой дочери, которые она нарисовала для моего друга комбата "Сомали". По признанию самих ребят, эти детские рисунки, послания с добрыми пожеланиями и теплом из дома очень для них важны и нужны. Уже планируем следующую отправку в середине февраля. Кроме подарков ко Дню защитника Отечества, повезем технические средства, специальное оборудование, которое требуется нашим солдатам для выполнения боевых задач", - сообщил Александр Заремба.

Свой вклад внесли и многодетные семьи Автозавода, они лично передали несколько печей для обогрева и приготовления пищи. В их числе семья Игонюшкиных, в которой шестеро детей. Ребята разрисовали печку, чтобы она радовала солдат, и вложили в нее подарки.

"Это небольшой подарок от нашей большой семьи. Хотим, чтобы печка грела бойцов не только физически, но душевно. Рисовали все – и младшие, и старшие дети – все от души. Вложили свои рисунки, письма и маленькие подарочки – игрушки и конфеты", - рассказал глава семьи Сергей Игонюшкин.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, тем, кто остался на освобожденных территориях, вынужденным переселенцам.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.