Очередная встреча проекта "Я - для города, город - для меня" прошла в школе №78 Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Очередная встреча проекта "Я – для города, город – для меня", инициированного главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, прошла в школе №78. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открытый урок для старшеклассников провела директор департамента культуры мэрии Светлана Гуляева.

В ходе встречи школьники рассказали об использовании "Пушкинской карты", продемонстрировали свои знания о культурных мероприятиях в городе для молодежи. Также в ходе урока были затронуты темы грантов и современных культурных пространствах.

"Для ребят это новый опыт и новые знания, а нас - возможность получить свежий взгляд на привычные вещи. Обратная связь именно от молодежи всегда важна и ценна. Я рада возможности получить от них предложения по улучшению уже существующей инфраструктуры для культурного отдыха, а также узнать их идеи касательно чего-то нового. Так что на уроке удалось реализовать обе части идеи: ребята выдвигали свои инициативы, и это - "я – для города", и подробнее узнали, что в городе создано для них – "город – для меня", - отметила директор депкультуры.

По словам ребят, больше всего им нравится отдых и культурная программа в парке "Швейцария", а также новые модельные библиотеки с доступом к современному оборудованию и книгам.

"Меня удивляет, какое большое количество культурных проектов делается в Нижнем Новгороде в последнее время, в том числе и для нас, школьников. Сегодня на встрече я узнала ещё больше, поэтому считаю, что их обязательно надо продолжать, ведь это живое общение, возможность задать вопрос, который давно интересовал, и получить ответ из первых рук", - поделилась мнением ученица Алина Косарева.

"Нравится, как рассказывают про парк "Швейцария" – там много всего интересного. Особенно заинтересовала "Территория эмоций" и библиотека в ней, - добавил одноклассник Алины Леонид Шутов.

"По ребятам было видно, как они погрузились в обсуждение, что для них это не просто урок. Они ещё и многое узнали о работе муниципального служащего. Спасибо инициаторам проекта, и будем ждать в гости ещё раз", - подчеркнула директор школы № 78 Оксана Игнатьева.

Ранее сообщалось, что проект "Я – для города, город – для меня" стартовал в школах Нижнего Новгорода.