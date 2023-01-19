Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета более 9,5 млрд рублей НДФЛ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета более 9,5 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Об этом сообщили в УФНС по Нижегородской области.

Согласно информации, в прошлом году из бюджета было возвращено на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Вернуть НДФЛ могут налогоплательщики, получившие социальные, имущественные и инвестиционные вычеты и предоставившие налоговые декларации по форме 3-НДФЛ либо воспользовавшиеся упрощенным – бездекларационным - порядком.

Декларацию можно оформить на бумажном носителе (лично в инспекцию, через МФЦ или по почте) или через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Вычет в упрощенном порядке можно получить только через "Личный кабинет".

Ранее сообщалось, что декларационная кампания-2023 по доходам физлиц стартовала в Нижегородской области.

Также напомним, что УФНС Нижегородской области изменило реквизиты для уплаты налогов и иных платежей.